Inbraak in Groefstraat 26 februari 2018

02u39 0

In de Groefstraat in Heverlee hebben onbekenden ingebroken in een appartement op het gelijkvloers. De daders forceerden een keukenraam aan de achterzijde en doorzochten de woning volledig. Hun buit bestaat uit cash geld en een polshorloge. (BMK)