Inbraak in containers 19 juni 2018

Onbekenden hebben het voorbije weekend ingebroken in twee containers op een bouwwerf in de Gaston Geenslaan in Heverlee. De twee containers werden geforceerd. De daders konden onder meer een boormachine en een slijpschijf stelen. De Leuvense politie is een onderzoek begonnen naar de diefstal. (BMK)