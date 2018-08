Inbraak in Café Paradox 21 augustus 2018

Café Paradox in Kessel-Lo kreeg zondagnacht ook inbrekers over de vloer. De kassa en de bingomachine werden er opengebroken. De daders gingen aan de haal met het cash geld uit de geldlades. Dat komt neer op zo'n 100 euro. De inhoud van de bingomachine is niet gekend. De politie kwam ter plaatse en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)