Inbraak in café In Den Rozenkrans 20 april 2018

Woensdagnacht werd opnieuw ingebroken in café In Den Rozenkrans in de abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo. Twee mannen forceerden de toegangsgeur van het café, waarna één van hen de zaak binnen ging.





Toen onmiddellijk daarna het inbraakalarm in werking trad, zetten de twee mannen het op een lopen zonder buit te hebben gemaakt. De feiten werden gefilmd door de bewakingscamera.





(ADPW)