Inbraak in boekhandel en snackbar 07 mei 2018

Boekhandel Boekarest, op het Ladeuzeplein in Leuven, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag inbrekers over de vloer gekregen. De daders braken de voordeur open, maar geraakten niet verder dan de inkomhal. Uiteindelijk moesten ze zonder buit afdruipen. Ook Karamna Snack, op de Oude Markt, kreeg ongewenst bezoek. Maar ook hier maakten de dieven geen buit.





