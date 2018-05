Inbraak in bloemenwinkel 24 mei 2018

Dinsdagochtend werd vastgesteld dat er tijdens het lange weekend werd ingebroken in een bloemenwinkel in de Brusselsestraat in Leuven. Het slot van de voordeur werd geforceerd. Uit de kassa met wisselgeld was een kleine 15 euro aan wisselgeld verdwenen. Eerder waren er tijdens het weekend al vaststellingen gebeurd van een inbraak en een inbraakpoging in een kapperszaak en een restaurant in dezelfde straat. (ADPW)