Inbraak in auto 03 februari 2018

03u00 0

Woensdag in de vroege avond werd ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de Naamsesteenweg in Heverlee. Een zijruit van de auto werd stukgeslagen.





De auto werd duidelijk doorzocht, maar er was niets uit het voertuig verdwenen. (ADPW)