Inbraak in appartement 29 maart 2018

02u40 0

Onbekenden hebben dinsdag tijdens overdag ingebroken in een appartement in de Louis Melsenstraat in Leuven. Toen de bewoonster 's avonds thuiskwam kon ze haar woonst niet meer binnen omdat het slot van de voordeur beschadigd was. Er kwam een slotenmaker aan te pas om de geforceerde deur te openen. Eenmaal binnen bleek dat de flat volledig werd doorzocht. Het is niet bekend wat er werd gestolen. (KAR)