27 november 2018

Onbekenden hebben maandag tijdens de dag ingebroken in een appartement op het gelijkvloers in de Spreeuwenstraat in Kessel-Lo. Toen de bewoonster ’s avonds thuis kwam stelde ze vast dat er het slaapkamerraam aan de achterzijde van de flat, grenzend aan een fiets- en wandelpad, was opengebroken. De slaap- en badkamer werden doorzocht, andere kamers schijnbaar niet. Er was ogenschijnlijk niets gestolen.