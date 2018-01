Inbraak in appartement 02u29 0

Langs de Tiensesteenweg heeft een appartement in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek gekregen. De daders forceerden het slot van de voordeur en doorzochten de woonkamer, keuken en slaapkamer. Ze lieten de woonst in wanorde achter, al trokken ze de deur wel netjes achter zich dicht. Of ze ook iets meenamen, was niet meteen duidelijk.





(KAR)