Inbraak in appartement 10 augustus 2018

Onbekende inbrekers hebben ingebroken in een appartement op het gelijkvloers in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Op de centrale toegangsdeur was een steekspoor zichtbaar.





Op de deur van het appartement konden geen braaksporen worden aangetroffen. De gsm, handtas en portefeuille met inhoud van de bewoonster waren verdwenen. De bewoonster lag op het ogenblik van de feiten te slapen in haar slaapkamer. (ADPW)