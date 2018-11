Inbraak in appartement Andreas De Prycker

08 november 2018

13u41 1

Onbekenden hebben woensdagnamiddag ingebroken in een appartement op de vijfde verdieping in de Prosper Poulletlaan in Leuven. Het cilinderslot van de voordeur van de flat werd afgebroken. De kleerkast van de bewoonster werd doorzocht. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt. In geen van de andere appartementen op hetzelfde adres werd een inbraak of inbraakpoging vastgesteld.