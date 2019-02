Inbraak in appartement op Celestijnenlaan ADPW

13 februari 2019

Op de Celestijnenlaan in Heverlee werd er dinsdagnamiddag ingebroken in een appartementsgebouw. De inbrekers braken de voordeur open van een appartement op de tweede verdieping. Ze doorzochten alle kamers maar een eventuele buit is nog niet gekend. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.