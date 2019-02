Inbraak in appartement in Verbindingslaan ADPW

17 februari 2019

In de Verbindingslaan in Heverlee werd er vrijdagavond ingebroken in een appartement. De achterdeur werd opengebroken en het appartement werd doorzocht, maar er werd niets buitgemaakt. Toen de bewoonster thuis kwam merkte ze de braakschade op en verwittigde de politie. Er werd een proces-verbaal opgesteld door de politie van Leuven.