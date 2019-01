Inbraak in appartement in Groefstraat ADPW

08 januari 2019

Onbekenden hebben maandag tijdens de dag ingebroken in een appartement op de eerste verdieping in een gebouw in de Groefstraat. Op het gelijkvloers werd eveneens geprobeerd om binnen te geraken, maar dat lukte niet. Op beide locaties werden braaksporen aangetroffen op de ramen. Het terras op de eerste verdieping kon bereikt worden door op een muurtje te klauteren. Deze flat werd volledig doorzocht. Aan de binnenkant stonden tegen de voordeur enkele stoelen geschoven zodat de indringers zouden gewaarschuwd worden als de bewoners plotseling zouden thuiskomen. De buit bestond uit enkele tientallen euro’s cash geld en een nieuw paar sportschoenen. De bewoners stelden de inbraak maandagavond vast.