Inbraak in apotheek 22 januari 2018

Dieven hebben zaterdagochtend ingebroken in een apotheek op de Oude Markt in Leuven. De zaakvoerder stelde vast dat het cilinderslot van de toegangsdeur was afgebroken. De indringers gingen aan de haal met het wisselgeld dat in de kassa zat. De bewoners -die boven de zaak wonen- merkten niets van de diefstal. De camerabeelden leveren mogelijk meer duidelijkheid op.





Ook in een café op de Oude Markt werd ingebroken. Wellicht gaat het om dezelfde daders. Een werknemer die het café zaterdagvoormiddag wilde openen, zag dat schuiven en kasten open stonden en dat de inhoud verspreid lag over de vloer. Het afgebroken cilinderslot lag ook op de grond. Er werd niets gestolen.





(BMK)