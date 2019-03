Inbraak in Achtienaprillaan ADPW

28 maart 2019

In een huis in de Achtienaprillaan in Wilsele werd woensdagnacht ingebroken. De inbrekers braken de garagedeur open en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met voeding en een portefeuille. De bewoonster lag ondertussen te slapen. Toen ze ’s morgens de inbraak ontdekte verwittigde ze meteen de politie. Die kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.