Inbraak in Acaciastraat ADPW

29 maart 2019

In de Acaciastraat in Kessel-Lo werd donderdag een inbraak vastgesteld. De inbrekers braken een raam aan de zijkant van het huis open met een schop die in de tuin stond. Ze doorzochten heel de woning maar het is momenteel nog niet duidelijk wat ze buitgemaakt hebben. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.