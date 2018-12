Inbraak bij Optidrive ADPW

11 december 2018

Een onbekende heeft maandagnacht ingebroken in het bedrijf Optidrive op de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele. De indringer drong binnen via een raam aan de achterzijde van het gebouw. Dat raam werd stuk geslagen. Er zijn geen verdere details bekend van de buit of van de modus operandi.