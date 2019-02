Inbraak bij Fluvius ADPW

18 februari 2019

14u58 1

Onbekenden hebben ingebroken in verschillende dienstvoertuigen van intercommunale Fluvius op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De daders slaagden erin binnen te dringen in acht lichte vrachtauto’s die op de parking stonden en ze stalen er een aantal spullen uit. Zo werd van één voertuig de schuifdeur en van een ander voertuig het slot geforceerd. Enkele wagens vertoonden geen braaksporen en werden waarschijnlijk niet volledig slotvast achtergelaten. Het is niet bekend wat er precies werd gestolen. Het labo ging ter plaatse voor een sporenonderzoek.