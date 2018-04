In beroep zwaardere straf voor agenten CAMERABEELDEN VECHTPARTIJ MET MINDERJARIGE (16) KEREN ALS BOEMERANG TERUG WOUTER HERTOGS

19 april 2018

02u28 0 Leuven Twee Leuvense agenten zijn door het hof van beroep veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel. De twee kregen in eerste aanleg al een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel nadat ze een 16-jarige arrestant in de verhoorkamer molesteerden.

Eerst even de feiten recapituleren. De toen 16-jarige jongen werd op 12 juli 2014 opgepakt voor openbare dronkenschap. Een banaal voorval, zoals er elke avond in de studentenstad wel meerdere gebeuren. In de verhoorkamer liep het echter totaal uit de hand. Inspecteur P.V. (39) gaf de tiener een stevige duw waarna het geweld escaleerde. Andere collega's kwamen V. bijstaan en de weerloze tiener moest verschillende vuistslagen van V. en zijn collega D.P. (30) incasseren. Daarna werd hij op een bureau in toom gehouden, terwijl het bloed van zijn gezicht op de grond sijpelde. In eerste aanleg kregen de twee een celstraf van 8 maanden met uitstel. Onterecht, meenden ze, waarna ze in beroep gingen tegen het vonnis. De verdediging had er bij het hof op aangedrongen om de camerabeelden van de feiten te tonen in de rechtszaal. "Zo zal het hof een juist beeld krijgen van wat er daar gebeurd is op 12 juli 2014", klonk het ter argumentatie. Het doel van de verdediging was duidelijk: de vrijspraak bekomen voor hun cliënten.





Onnodig en excessief

Het hof had geen bezwaar tegen het bekijken van de beelden, maar in tegenstelling tot wat de verdediging gedacht en/of gehoopt had, kwamen diezelfde beelden als een boemerang terug in hun gezicht. Volgens het hof was op de beelden immers duidelijk te zien dat het aangewende geweld onnodig, excessief en buitensporig was. Volgens de twee agenten had de jongeman doodsbedreigingen geuit tegenover een van hen. Daarna zou het slachtoffer als eerste fysiek agressief geworden zijn. Klopt niet, aldus het hof. "Als de geviseerde agent zich had laten vervangen na die - niet te controleren - doodsbedreigingen was het nooit zo ver gekomen", meende het hof. "Bovendien zien wij op de beelden nergens fysieke agressie van het slachtofer. Hij gesticuleert wel druk en stelde zich recht om daarna in de handen te klappen. Hierop gaf P.V. hem een stevige duw en vervolgens een vuistslag. Het gebruik van dat geweld was geen noodzakelijk gevolg van het agressieve gedrag van het slachtoffer."





Na deze explosie van politiegeweld deelden P.V. en D.P. nog meerdere vuistslagen uit aan de arrestant. Ook toen hij in bedwang gehouden werd door vijf andere agenten én geboeid was kreeg hij nog enkele slagen te verduren.





Tijdens de behandeling van de zaak opperde de advocaat van de burgerlijke partij zelfs 'dat er even goed nog meer agenten terecht hadden kunnen staan.' In plaats van de gevraagde vrijspraak kregen de twee in vergelijking met eerste aanleg nog twee maanden extra op hun bord.





Daarnaast moeten de twee een schadevergoeding van 1.500 euro betalen aan het slachtoffer en 750 euro aan zijn ouders.