In 2018 nam de geluidsoverlast met 21 procent toe Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

12u35 0 Leuven In 2018 registreerde de Leuvense politie 2.842 meldingen van geluidsoverlast. Dat is opnieuw een toename met 494 meldingen of 21 procent in vergelijking met 2017. Toen kregen ze 2.348 meldingen binnen. Overlast veroorzaakt door buren bracht het grootst aantal klachten met zich mee met 233 processen-verbaal. Dat zijn er 14 meer in vergelijking met 2017, toen 219 pv’s werden uitgeschreven.

Gemiddeld kreeg de politie maandelijks 237 klachten van geluidshinder binnen, het jaar voordien was dat nog 196. De hoogste piek noteerden ze in oktober met 334 klachten, maar ook in de maanden mei (294), juni (295) en juli (302) liepen heel wat klachten binnen. Hoge temperaturen leiden tot een stijging van het aantal klachten. In de wintermaanden januari (108 klachten), februari (161) en december (157) lag het aantal meldingen dan weer ruim onder het maandgemiddelde.

Wat de aard van de klachten betreft heeft 46,8 procent, of 1.329 meldingen, betrekking op lawaaioverlast veroorzaakt door personen. Te luide muziek is verantwoordelijk voor 44,1 % (1.252 feiten) van de meldingen. De oorzaak van de geluidsoverlast ligt in 31% van de gevallen (849 meldingen) bij te lawaaierige buren. In 21,5% van de gevallen (590 klachten) gaat het om lawaai afkomstig van op straat. Hinder veroorzaakt door horecazaken en overlast door kotfuiven zijn goed voor respectievelijk 15,5% (424 meldingen) en 15,4% (422 meldingen).

Een licht verhoogd aantal meldingen was er op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnachten. De grote meerderheid van de klachten is afkomstig uit het centrum van Leuven met 1.993 meldingen of 70,1%. Kessel-Lo en Heverlee zijn goed voor respectievelijk 421 meldingen (14,8%) en 312 meldingen (11%).

In de Tiensestraat werd 88 keer geluidshinder geconstateerd, het hoogste aantal. Het gaat om klachten die het gevolg zijn van burenhinder (35), horecazaken (17), kotfuiven (13) en straatlawaai (16). In de Naamsestraathad men vooral last van straatlawaai (21), horecazaken (18), buren (13) en kotfeestjes (10). Wat betreft de Naamsestraat werd samen met het buurtcomité bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden om de overlast terug te dringen. Op deze drukke toegangsweg richting centrum wordt sinds november ’s nachts extra toezicht gehouden door anti-overlastteams en worden overtreders onverbiddelijk geverbaliseerd. Deze repressieve controles zullen de eerste weken van het tweede semester onverminderd voortgaan. De toename in de Augustijnenstraat is te wijten aan luidruchtige klanten die op het terras van een café staan te roken of drinken. Horecazaken die frequent voor overlast zorgen komen op de lijst met ‘loudspots’ te staan, locaties die extra worden gecontroleerd. Dat resulteerde in de Augustijnenstraat in 85 processen-verbaal voor te luidruchtige klanten.

Een café in Wijgmaal werd één maand gesloten na aanhoudende klachten en verschillende waarschuwingen die weinig effect hadden. Twee cafés in het centrum moesten tijdelijk hun muziekvergunning inleveren en mochten geen muziek meer spelen. Verschillende andere zaakvoerders kregen een laatste officiële waarschuwing of werden op het matje geroepen bij de burgemeester.

Elke melding die bij de politie binnen komt, wordt ernstig genomen. In bijna negen op tien van de klachten komt een ploeg vaststellingen doen. Dat resulteerde in 233 processen-verbaal, tegenover 219 in 2017, waarvan 182 GAS-pv’s. Het hoogste aantal pv’s (73) had betrekking op straatlawaai. Daarnaast werden 70 pv’s opgesteld voor te luidruchtige kotfeestjes. In 51 gevallen kreeg een horecazaak een pv wegens te veel lawaai. Eén horecazaak kreeg 4 pv’s, twee horecazaken werden 3 keer geverbaliseerd wegens overdreven lawaaihinder en 2 zaken kregen 2 pv’s. Ook 41 luidruchtige buren kregen een boete in de bus.