Illegalen nemen steeds vaker trein naar Wezemaal EN PROBEREN ZO VIA SNELWEGPARKINGS OP TRUCKS NAAR GROOT-BRITTANNIË TE GERAKEN ANDREAS DE PRYCKER

02u29 0 Foto Vertommen Het station van Wezemaal is 'populair' bij de transmigranten (niet de mensen op foto). Van hieruit trekken ze naar de snelwegparkings langs de E314. Leuven Illegalen proberen steeds vaker het openbaar vervoer te nemen naar Wezemaal. Zo proberen ze via de snelwegparkings in vrachtwagens te geraken om zo Groot-Brittannië te bereiken. Dinsdagavond werden er nog 36 illegalen opgepakt bij een actie van onder meer de dienst Vreemdelingenzaken en de spoorwegpolitie. Rotselaars burgemeester Dirk Claes (CD&V) vraagt om de snelwegparking te beveiligen.

"Dit fenomeen is al maanden aan de gang", weet Claes. "In oktober heb ik dit al gemeld aan de zonale veiligheidsraad. 's Avonds als het donker is komen hier in het station van Wezemaal regelmatig treinen aan met daarop vijftien à twintig vluchtelingen. Dan wandelen zij via de Langestraat, de Beninksstraat en de Steenweg op Nieuwrode naar de snelwegparking in Rotselaar.





Omdat ze met zoveel zijn en dat ze altijd hetzelfde traject nemen, ben ik er zeker van dat hier mensensmokkelaars achter zitten die geld verdienen aan dit transport. En wellicht zijn er ook vrachtwagenchauffeurs die hiervan op de hoogte werden gebracht. De politie heeft alleszins af en toe melding gekregen van truckers dat ze illegalen betrapten op de parking", vertelt Claes.





Beveiligen

Veel parkings langs de autostrade werden al beveiligd om soortgelijke zaken tegen te gaan. Zo werden bijvoorbeeld de parkings in Drongen, Mannekensvere en Jabbeke 's nachts gesloten. Zij doen dienst als kortparkeerparkings, waarbij het de bedoeling is om even te tanken en de benen te strekken. De parkings van Groot-Bijgaarden, Wetteren en Westkerke werden onlangs ingericht als langparkeerparkings. Daar is het de bedoeling om langer te stoppen en eventueel te overnachten. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trok 3,3 miljoen euro uit om de parkings in te richten en te beveiligen tegen inklimmen.





Blikjes en uitwerpselen

Claes vraagt Weyts nu om hetzelfde te doen in Rotselaar. "Dit terrein moet degelijk worden afgespannen. De parking is niet om aan te zien: ze ligt vol blikjes en uitwerpselen. En die illegalen blijven hun kans wagen aangezien ze pas het land moeten verlaten 30 dagen nadat ze worden opgepakt. Ik kijk naar minister Francken als ik zeg dat die mensen een opvangplaats nodig hebben. Daar kan er rustig gekeken worden wat er met die illegalen moet gebeuren, zonder dat ze elke avond opnieuw aan de parking in Rotselaar staan", meent Claes.





Slapen in chalets

"Op de Wijngaardberg in Wezemaal staat een aantal chalets. Die werden een tijdje geleden door de vluchtelingen opengebroken. Wij konden onze ogen niet geloven toen we zagen wat daar allemaal voor rommel was achtergelaten. Ook hier lag het vol met blikjes, uitwerpselen, pampers en ga zo maar door. We hebben in totaal drie camions vol met rommel afgevoerd. Die koten zijn ondertussen dichtgetimmerd en kunnen niet meer gebruikt worden", weet Claes.





"Wij merken steeds meer dat transmigranten van Brussel naar Leuven komen. Van daaruit verspreiden ze zich met het openbaar vervoer verder naar snelwegparkings in de regio, zoals die van Rotselaar en ook die van Heverlee. Die gebruiken ze het meest, maar ook de parkings van Everberg en Landen worden alsmaar populairder", klinkt het bij de spoorwegpolitie. "Tijdens een gecoördineerde actie van de dienst Vreemdelingenzaken, de spoorwegpolitie en verschillende lokale politiezones werden 36 transmigranten onderschept. Zij waren onderweg op bussen of treinen richting Leuven. Opmerkelijk was dat ze zeker niet individueel onderweg waren, en dat het vooral om mannen gaat. Bijna de helft, 17 van de 36, beweerde minderjarig te zijn. Zij werden naar de dienst Voogdij overgebracht. Het gaat voornamelijk over Eritreërs", aldus nog de spoorwegpolitie.