Illegale gauwdieven lopen tegen de lamp 23 juli 2018

02u31 0 Leuven Op de Oude Markt werden donderdagnacht twee gauwdieven betrapt.

Een jonge vrouw uit Leuven verwittigde de politie omdat haar handtas gestolen werd in café Manger. Ze vertelde dit aan de opmerkzame barvrouw die twee verdachte mannen gezien had op de plaats waar de handtas gestolen was. De politie werd verwittigd en meteen kwamen verschillende patrouilles ter plaatse. De twee verdachte mannen werden aangewezen en enkele inspecteurs herkenden het tweetal ook omdat zij zich eerder die avond al verdacht gedroegen. Volgens getuigen zouden ze een list gebruikt hebben door iets te laten vallen naast de handtas en van de afleiding gebruikt gemaakt hebben om de handtas te stelen. De twee mannen verbleven illegaal in het land en verklaarden 17 en 19 jaar oud te zijn. Ze werden meegenomen naar het commissariaat. Er bleken nog bezoekers van het café bestolen te zijn en de politie voerde een buurtonderzoek uit. In de buurt werden verschillende gestolen spullen teruggevonden die weggegooid waren, maar van de handtas was geen spoor.





(ADPW)