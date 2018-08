Illegale en dronken autoschuimer riskeert 14 maanden celstraf 24 augustus 2018

02u32 0 Leuven 14 maanden cel en 1.200 euro boete is de straf die het openbaar ministerie vorderde voor een man van Noord-Afrikaanse origine die op 13 juli 2018 in het Leuvense uitgaansleven het geweld niet schuwde. Daarbuiten pleegde hij begin augustus twee diefstallen uit een wagen.

Beklaagde M.S. viel die avond in juli een man aan. Hij duwde hem met hoofd tegen een muur. Daarna stal hij de heuptas van zijn slachtoffer, en had hij ook nog een iPhone en een gsm op zak waarvan hij niet kon bewijzen dat die hem toebehoorden. Op 3 augustus rond 11.50 uur voerde de Leuvense politie een controle uit bij een 25-jarige man die openbaar dronken was. De twintiger, die illegaal in België verblijft, had verschillende spullen op zak die gestolen bleken te zijn. Hij wordt ervan verdacht om een gps-toestel te hebben gestolen uit een bestelwagen die geparkeerd stond aan de Lei in Leuven. Hij zou die ochtend rond 7.30 uur ook de afstandsbediening van een garagepoort, een pull, deodorant en kauwgom gestolen hebben uit de wagen van een thuisverpleegster die geparkeerd stond in de Mechelsestraat. Voor het geweld riskeert hij acht maanden cel en 600 euro boete. Voor de twee inbraken in een wagen zes maanden cel en idem boete. Uitspraak bij verstek op 24 september. (SVDL)