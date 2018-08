Illegaal wil bijna 900 euro aan parfum stelen 24 augustus 2018

Een achttienjarige illegaal moest zich voor de correctionele rechter in Leuven komen verdedigen omtrent beschuldigingen van winkeldiefstal in de Inno in de Diestsestraat in Leuven. Bij verstek werd er zes maanden cel en 600 euro boete gevraagd gezien hij niet kwam opdagen.





De man werd die lentedag op heterdaad betrapt toen hij in het gezelschap van een minderjarige kompaan flesjes parfum probeerde te stelen ter waarde van 886,95 euro. Ze wilden die in een geprepareerde zak steken, zodat het winkelalarm niet in werking zou treden. Ze werden echter gezien en gevat door de winkeldetective, die er de politie bijhaalde. De tiener moest in snelrecht verschijnen.





Zijn vonnis valt op 24 september.





