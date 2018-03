Illegaal tast agent in het kruis: zes maanden cel 01 maart 2018

Een illegale 33-jarige man is veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij een inspecteur van de Leuvense politie over zijn geslachtsdeel had gewreven. De dertiger werd in september 2015 opgepakt en in de cel gestopt. Toen de agent in kwestie de man loste en hem duidelijk maakte dat hij het grondgebied moest verlaten, aaide de dertiger met zijn linker wijs- en middelvinger over de agent zijn kruis. "De beklaagde heeft de seksuele integriteit van de inspecteur aangetast, waarbij deze laatste door het onverhoeds handelen van de beklaagde geen gelegenheid had om weerstand te bieden tegen de onvoorziene zedelijke daden van de beklaagde", verduidelijkte de rechter in het vonnis. De man daagde - niet onverwachts - niet op tijdens zijn proces. Als hij ooit nog voet op Belgische bodem zet, zal hij voor zes maanden de cel invliegen. Hij werd daarenboven ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. (KAR)