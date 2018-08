Illegaal gedagvaard na diefstallen 07 augustus 2018

De politie van Leuven voerde vrijdagmiddag omstreeks 11.50 uur een controle uit bij een 25-jarige man die openbaar dronken was. De twintiger, die illegaal in België verblijft, had verschillende spullen op zak die gestolen bleken te zijn. Hij wordt ervan verdacht een gps-toestel te hebben gestolen uit een bestelwagen die vrijdagochtend geparkeerd stond aan de Lei in Leuven. Het raampje van de bestelwagen stond nog open. Rond 7.30 uur zou hij ook de afstandsbediening van een garagepoort, een pull, deodorant en kauwgom gestolen hebben uit het slotvaste voertuig van een thuisverpleegster die geparkeerd stond in de Mechelsestraat. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk. Hij verschijnt eind augustus al voor de rechter. (ADPW)