IJsspiegels door waterlekken 03 maart 2018

02u31 0

In de Maria-Theresiastraat zorgde een waterlek in een woning voor ijsvorming op het voetpad voor het huis. Het water liep uit de woning de straat op en vormde daar een ijsspiegel. Het water werd afgesloten en er werd zout gestrooid om het voetpad weer begaanbaar te maken. In de Andreas Vesaliusstraat ontstond een waterlek aan een nieuwe wateraansluiting ter hoogte van het zorgcentrum. De watergroep kwam ter plaatse. In de Dekenstraat ontstond ter hoogte van het Van Den Heuvel instituut een waterlek. Het water spoot op de stoep naar boven tot zo'n meter hoog. De watermaatschappij kwam ter plaatse om de watertoevoer af te sluiten. Het weggelopen water zorgde voor een ijsspiegel. Stad en universiteit strooiden zout om het ijs te bestrijden. (ADPW)