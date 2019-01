IJskelder van kasteel Arenberg gevuld met 40 ton ijs Bekijk de video over ijskelders in onze regio Bart Mertens

17 januari 2019

19u50 0 Leuven Er ligt opnieuw 40 ton ijs in de historisch waardevolle ijskelder van het kasteel van Arenberg in Heverlee. Dat is te danken aan het Regionaal Landschap Dijleland met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het is de bedoeling om de ijskelder toegankelijk te maken voor het publiek.

Het was een hele operatie maar het is gelukt: er ligt opnieuw ijs in de ijskelder van het kasteel van Arenberg in Heverlee. 40 ton zowaar…“Nadat het publiek de ijskelder in het kader van het Arenbergfestival kon bezoeken, werd de ijskelder nu gevuld met ijs. Vorig jaar kwam er een subsidie van 12.500 euro voor de publieksontsluiting van de ijskelder. Camera’s en sensoren volgen de evolutie in de komende maanden op. De ijskelder zal weer voor het eerst openen voor het publiek op Open Monumentendag op 8 september”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed.

Het historische verhaal van de ijsbewaring zet men zo nog meer in de kijker. IJskelders dienden tot een eeuw geleden om ijs te bewaren tot diep in de zomer. Ze werden in de winter volgepropt werden met natuurijs uit een lokale vijver. Dat is nu niet het geval want er werd industrieel geproduceerd ijs gebruikt. “IJsproducent HIVA levert in totaal 40 ton ijs in grote blokken die door vrijwilligers en enkele arbeiders van de stad Leuven op vakkundige wijze in de ijskelder werden gestapeld”, zegt Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland. “Binnen twee weken komt er nog een extra lading ijs bij in de kelder. De bedoeling is om de ijskelder vervolgens goed af te sluiten zoals dat destijds ook het geval was. Zo kunnen we de werking nagaan. De overlevering wil dat het ijs in een dergelijke kelder gemakkelijk een jaar of langer bewaard kon blijven. Met enkele sensoren en een webcam zal het smeltproces nauwlettend in de gaten gehouden worden.”