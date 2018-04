IJkingstoets vanaf dit jaar verplicht 24 april 2018

02u44 0

Studenten die willen starten in de opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect moeten vanaf dit jaar vooraf verplicht de ijkingstoets afleggen. Deze nieuwe maatregel geldt voor alle universiteiten in Vlaanderen. Het resultaat van de toets is niet bindend. Om de slaagcijfers in het eerste jaar burgerlijk ingenieur te verbeteren, startten KU Leuven, de UGent en VUB in 2013 met de ijkingstoets. De toets geeft toekomstige studenten een goed beeld van hun wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Zo helpt de toets bij de studiekeuze én kunnen studenten ontbrekende kennis en vaardigheden nog voor het begin van het academiejaar bijspijkeren waar nodig. (ADPW)