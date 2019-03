Iers college kleurt groen voor St. Patrick’s Day

Bart Mertens

14 maart 2019

20u45 0 Leuven Het Iers college baadt vanavond in een sfeervol groen licht. Dat is uiteraard te danken aan St. Patrick’s Day. “Tijdens deze ‘Tourism Ireland Global Greening’ worden meer dan 300 iconische locaties en UNESCO Werelderfgoederen verlicht om de Ierse feestdag te vieren”, zegt Danielle Neyts van Tourism Ireland.

De Ierse feestdag St. Patrick’s Day wordt ook in ons land goed gevierd. Dat is te danken aan initiatief ‘Tourism Ireland Global Greening’. Op de tiende editie worden liefst 300 sites en monumenten in een sfeervol groen licht gezet en ook Leuven ontbreekt niet op het lijstje. In de universiteitsstad valt het Iers College ten prooi aan de ‘global greening’. “Niet alleen in de straten van Ierland wordt de beschermheilige uitbundig herdacht maar ook de hele wereld licht op in Ierlands groene kleur. Elk jaar neemt het aantal deelnemende Belgische en buitenlandse sites toe”, zegt Danielle Neyts van Tourism Ireland. “De wereldwijde line-up van dit jaar is opnieuw indrukwekkend. Zo staan onder andere de volgende voor het eerst in de groene spotlights: de Victoria-Watervallen, The Eden Project in Cornwall, de middeleeuwse stadswallen van York en het iconische Cutty Sark-schip in Greenwich. Ook eerdere deelnemers zoals het Colosseum in Rome, de Sacré Coeur in Parijs, het kasteel van Doornroosje in Disneyland Paris en het Christusbeeld in Rio de Janeiro gaan weer groen.”

Nog dit: Saint Patrick’s Day was oorspronkelijk bedoeld om de heilige Sint-Patrick te eren en de komst van het Christendom te vieren. Inmiddels is de feestdag uitgegroeid tot een dag waarop de Ierse cultuur in het algemeen wordt gevierd. In Dublin en de rest van Ierland duren de Sint Patrick-activiteiten zelfs meerdere dagen.

Meer info: www.stpatricksfestival.ie