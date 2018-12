Ief Spincemaille verovert China met ‘Rope’ Voormalig Leuvens stadskunstenaar geselecteerd door internationale kunstkenners Bart Mertens

12u00 0 Leuven Voormalig Leuvens stadskunstenaar Ief Spincemaille is door een internationaal team uitgenodigd om deel te nemen aan de prestigieuze Guangzhou Triënnale in China. Zijn gelauwerd werk ‘Rope’ zal er tentoongesteld worden in het Boxes Art Museum. “Ik ga op zoek naar het oude en het nieuwe China”, aldus Ief Spincemaille.

De Leuvense kunstenaar Ief Spincemaille laat zich eens te meer internationaal opmerken. Een team van curatoren heeft de voormalige stadskunstenaar uitgenodigd voor de Guangzhou Triënnale in China. Spincemaille wekte de interesse van de kunstkenners met zijn werk ‘Rope’. Rope’ is een 60 meter lang disproportioneel vergroot touw dat door zijn dimensies zijn originele functie verloren heeft. In zijn zoektocht naar nieuwe functies voor ‘Rope’ reist Ief Spincemaille er de wereld mee rond en nu is dus China aan de beurt. Spincemaille plaatst ‘Rope’ in de publieke ruimte zonder instructie of toelichting, met als bedoeling toevallige passanten uit te nodigen tot interactie met het touw. Op die manier kan iedereen een eigen betekenis en functie aan het touw geven. “Ik omschrijf ‘Rope’ zelf als een open design instrument. ‘Rope’ brengt mensen samen, triggert hun kinderlijke verbeelding en legt anders onzichtbare maatschappelijke structuren bloot”, aldus Ief Spincemaille over zijn veelbesproken kunstwerk.

Miljoenenstad

Ook in China zal ‘Rope’ de mensen raken in hun dagelijkse omgeving. Tussen 21 en 28 januari 2019 verlaat ‘Rope’ het museum en zal het kunstwerk elke dag op een andere plek in de openbare ruimte van de stad gelegd worden, met als doel mensen uit te nodigen tot interactie. Spincemaille zal vooral die plaatsen in de miljoenenstad Guangzhou opzoeken waar de snelle overgang van historische havenstad naar de derde Chinese metropool zichtbaar is. “Ik wil met ‘Rope’ niet enkel blootleggen maar ook verbinden. Ik wil mensen samenbrengen, verhalen noteren en dit alles vastleggen. Het materiaal dat uit deze dagen gepuurd zal worden, wordt nadien toegevoegd aan de tentoonstelling in het Boxes Art Museum in Guangzhou.”

Autodidact

De belevenissen van ‘Rope worden dagelijks ook samengevat in een blog vanuit het perspectief van het touw. Die verhalen worden dagelijks naar gebruikers en volgers van ‘Rope’ gestuurd. ‘Rope’ werd deels gerealiseerd door gedetineerden van de gevangenis van Leuven Centraal en kreeg dit jaar al de Henry Van De Velde-prijs in de categorie ‘community’. Met de Chinese aandacht voor zijn werk zet Spincemaille alweer een mooie stap in zijn carrière als kunstenaar. Na zijn studies wijsbegeerte en moderne muziek realiseerde hij in 2006 als autodidact zijn eerste artistieke project. Sindsdien werkte hij nationaal en internationaal aan diverse projecten. In 2014 ontving hij een eervolle vermelding op Ars Electronica voor de installatie ‘There is the sun’ (2013). Tussen 2014 en 2016 was hij ook stadskunstenaar in Leuven. Momenteel doctoreert hij in de kunsten over de synergetische verhoudingen tussen kunst en maatschappelijke domeinen.

Meer info: www.iefspincemaille.com en www.ropeblog.net