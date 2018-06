Huurfietsen voor mensen met beperking 07 juni 2018

02u45 0 Leuven Op het Provincieplein in Leuven werd 'Iedereen op de fiets' voorgesteld, een initiatief waarbij aangepaste fietsen voor andersvaliden verhuurd worden.

Rob Vanoudenhoven, peter van het initiatief, kwam persoonlijk langs om de verhuur van aangepaste fietsen in de kijker te zetten. "Voortaan kunnen mensen met een beperking Vlaams-Brabant ontdekken per fiets", aldus Vanoudenhoven. "En enkele mensen met een beperking kwamen de fietsen ook al eens proberen. Tijdens de zomermaanden zullen fietsverhuurpunten een Veloplus-rolstoelfiets en een Fun2go-duofiets opnemen in hun aanbod. Op deze manier kunnen ook mensen met een beperking een fietstocht maken. Vanuit al deze verhuurpunten worden eveneens toegankelijke routes voorzien, die bovendien getest werden door ervaringsdeskundigen." (BMK)