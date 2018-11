Huis voor OmgevingsKwaliteit van start Bart Mertens

30 november 2018

16u20 0 Leuven Het Huis voor OmgevingsKwaliteit is zopas van start gegaan. De streekintercommunales Igemo, Haviland en Interleuven willen de lokale besturen van Vlaams-Brabant en het arrondissement Mechelen op die manier actief begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun ruimtelijke visie.

Voor de organisatie van ‘ad hoK’ ondertekenden drie organisaties samen met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck een engagementsverklaring. Peter De Bruyne (Igemo), Patrick Willems (Interleuven) en Stephan Verwee (Haviland) toonden zich bijzonder tevreden op het lanceringsevent in Cinema Zed in Leuven. Voor de ondertekening kregen de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties onder meer de documentaire ‘Plannen voor Plaats’ te zien. Dat is een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester. De aanwezigen gingen nadien in debat met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Tot slot werd er ook een ‘brainstorm’ georganiseerd over thema’s zoals vergroening, verharding en verdichting in onze regio. Geen onbelangrijke thema’s want Vlaams-Brabant is een dichtbevolkte provincie.