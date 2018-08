Huis Oscar Algoet wordt gerenoveerd Restauratiepremie van 100.000 euro voor kunstenaarswoning ANDREAS DE PRYCKER

08 augustus 2018

02u35 0 Leuven De kunstenaarswoning en het atelier van kunstschilder Oscar Algoet krijgt een restauratiepremie van meer dan 100.000 euro. Het opmerkelijke pand is gebouwd in 1904 door architect Theo Van Dormael, in opdracht van Algoet. Het huis werd beschermd als monument in 1997. In 2016 werden het dak, de voorgevel en een deel van het schrijnwerk al aangepakt.

De woning Algoet is dringend aan restauratie toe. Daarom kent Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed (N-VA), een premie van 103.902,78 euro toe voor de restauratie van de kunstenaarswoning en het atelier van kunstschilder Oscar Algoet in de Karel van Lotharingenstraat nummer 8. In 2016 werden al het dak, de voorgevel en een deel van het schrijnwerk aangepakt. Daarvoor werd toen een onroerenderfgoedpremie van 34.572,90 euro gegeven.





"Met een nieuwe restauratiepremie wordt de verdere herstelling van het buitenschrijnwerk, het balkon, het smeedijzer in de kelderramen, en de restauratie van de oorspronkelijke vloeren uitgevoerd. Na de oplevering zal het monument gebruikt worden als woning voor een gezin met zes kinderen", aldus minister-president Geert Bourgeois.





Geen onbekenden

Het opmerkelijke pand is gebouwd in 1904 door architect Theo Van Dormael, in opdracht van schilder Oscar Algoet. Algoet was een gerespecteerd kunstenaar, die in Leuven het interieur van verscheidene gekende gebouwen beschilderde, zoals de kapel van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de kapel van het Amerikaans College. Ook architect Van Dormael is allesbehalve een onbekende in de regio. Hij is de ontwerper van enkele iconische herenhuizen in Leuven, en was betrokken bij de uitbreiding en verbouwing van onder andere het Justus Lipsiuscollege, de Universiteitshal en het Villerscollege. Algoet en Van Dormael werkten vaak samen aan projecten in de universiteitsstad, en kenden elkaar goed. Het huis van Algoet is beschermd als monument in 1997, en vormt aan de straatkant een visueel geheel met de woning nummer tien.





Schildersatelier

De laatgotische voorgevel heeft een ruime koetspoort met opvallend smeedwerk. Achteraan in de tuin bevindt zich het voormalige schildersatelier van de kunstenaar. Het interieur van het huis is, zoals te verwachten valt, van de hand van Algoet zelf, en is nog vrijwel volledig intact. De poortdoorgang, de traphal en de gelijkvloerse leefruimtes zijn door hem beschilderd met decoratieve elementen, waarbij verschillende stijlen verwerkt werden tot een creatief geheel. Ook het ontwerp van de schouwmantels, vloeren, trappen en deuren zijn van zijn hand.