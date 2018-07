Huis onbewoonbaar na stalbrand 03 juli 2018

03u00 0

Een woning in de Jan Davidtsstraat in Kessel-Lo is tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een stalbrand gistermiddag. Om 13.23 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een schouwbrand. Die kwamen massaal ter plaatse omdat er verschillende meldingen binnenkwamen. Omdat het huis zich bevindt op de grens met de gemeente Lubbeek kwamen naast de brandweer van Leuven ook die van Diest en Aarschot ter plekke. De brand in de stal veroorzaakte ook een kleine vegetatiebrand achter de schuur maar het vuur was snel onder controle. De brandweerlui hadden wel een hele poos nodig om alles na te blussen. De bewoonster van het pand, een oudere dame, werd geëvacueerd en opgevangen door de diensten van het stad. Zij zal minstens de nacht elders moeten doorbrengen omdat er te veel waterschade is door de bluswerken. Haar twee honden brachten zichzelf in veiligheid. (KAR)