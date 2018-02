Huis onbewoonbaar na dakbrand 24 februari 2018

02u56 0 Leuven In een woning in de Molstraat is gisterenmiddag een dakbrand ontstaan. Twee dakwerkers, die bezig waren met renovatiewerken, raakten gewond.

Een van hen liep lichte brandwonden op. De tweede man had ademhalingsproblemen door het inhaleren van rook. Beiden werden voor verzorging overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De felle rookontwikkeling zorgde ook voor hinder in de buurt. Het nabijgelegen Gamma-filiaal moest zelfs even ontruimd en gesloten worden, omdat de rookhinder te hinderlijk werd. Vooral de zolderruimte van de woning waar de brand ontstond, liep heel wat schade op. De rest van het huis liep schade op door het water van de bluswerken. Het huis is voorlopig onbewoonbaar en de bewoners moeten elders onderdak zoeken. De brand ontstond toen dakwerkers werken uitvoerden. Zij probeerden de vlammen nog te blussen met een brandblusapparaat dat ze bij zich hadden, maar kregen het vuur niet onder controle. Ook twee aanpalende huizen liepen waterschade op. Omdat het bluswater aanvroor moest de strooidienst van de stad na het blussen zout strooien in de straat. (ADPW)