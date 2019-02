Houtmeyers (N-VA): “Actieplan tegen e-commerce is goed maar investeer dan niet in kastjes voor leveringen” Bart Mertens

25 februari 2019

10u00 0 Leuven Katrien Houtmeyers (N-VA) pleit ervoor om het promotiebudget voor de Leuvense handel vanuit de stad te verdubbelen naar 800.000 euro. “Dat is nodig om de lokale handel in de stad te wapenen tegen de bedreiging van e-commerce”, klinkt het. Eerder kondigde schepen van Middenstand Els Van Hoof al aan dat ze een actieplan gaat lanceren om consumenten te overtuigen om lokaal te kopen in plaats van online.

“We moeten Leuven nog meer en nog beter op de kaart zetten als shoppingstad! Dat doe je door het promotiebudget voor de lokale handel vanuit de stad te verdubbelen. Of ook: van 400.000 euro naar 800.000 euro. En die verhoging moet er niet komen door de promotaks te verhogen want dan betalen de handelaars de rekening!” Dat laat kersvers gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers van oppositiepartij N-VA optekenen. Een stevige investering maar volgens Houtmeyers zit er niets anders op om de lokale handelaars in Leuven te wapenen tegen de bedreiging van de e-commerce. Het ‘online shoppen’ blijft immers een hoge vlucht nemen en het valt te verwachten dat e-commerce in de toekomst nog een groter deel van de spreekwoordelijke koek zal opeten.

Online aankopen draagt bij tot nodeloze verplaatsingen en zijn weinig duurzaam Schepen van Middenstad Els Van Hoof (CD&V)

Met haar uitspraken zit Katrien Houtmeyers gedeeltelijk op dezelfde lijn als schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V), al verschillen de politica’s wel in aanpak om een oplossing aan te reiken voor het probleem. Van Hoof ziet meer heil in een campagne om consumenten bewust te maken van het feit dat lokaal kopen beter is dan online bestellen. “Het is van belang dat de stad en de handelaars samen een actieplan lanceren om consumenten aan te zetten om meer te kopen in lokale winkels en minder op het internet. Ik reik de handelaars de hand om samen te werken aan een actie om mensen te overtuigen om terug meer te kopen bij lokale handelaars”, klinkt het. “Online aankopen draagt bij tot nodeloze verplaatsingen van pakjesdiensten en zijn weinig duurzaam. Samen moeten we de consumenten bewust maken van het feit dat kopen in lokale winkels leidt tot de aantrekkelijkheid van Leuven als shoppingstad. Het gevolg is minder leegstand en minder bestelwagens in de stad.”

Beetje hypocriet om actieplan tegen e-commerce te lanceren en tegelijk te investeren in speciale kastjes voor leveringen in stadskantoor Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA)

Volgens Katrien Houtmeyers (N-VA) zal een campagne tegen online shoppen lang niet voldoende zijn om de toekomst van de Leuvense handelaars te verzekeren. Houtmeyers wijst ook op een tegenstrijdigheid in het beleid. “Het nieuwe bestuur wil een actieplan tegen e-commerce lanceren maar investeert tegelijk in speciale kastjes in het stadskantoor waar pakjesdiensten goederen kunnen afleveren. Dat is een beetje hypocriet. Het is goed dat het college inziet dat de handel klappen krijgt en dat is voor een deel te wijten aan online shoppen maar ook het circulatieplan speelt daar een rol in. We moeten de consumenten een goed parkeerbeleid bieden en daar ook goed over communiceren. En we moeten meer budget investeren om Leuven nog veel meer op de kaart te zetten als gezellige en propere shoppingstad. Wat mij betreft zoekt het stadsbestuur een verre vijand door alles in de schoenen van e-commerce te schuiven. Dat is slecht deel van het volledige verhaal.”