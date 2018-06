Hotel TH4TH en Faculty Club gaan samenwerken 21 juni 2018

Het luxueuze Leuvense hotel TH4TH stapt in een samenwerkingsverband met Faculty Club. Enerzijds beschikt Faculty Club over 22 ruimtes voor seminaries en banketten, anderzijds heeft TH4TH het nieuwste van het nieuwste in hotelaccommodatie. Door het bundelen van de krachten zullen TH4TH en Faculty Club samen een grotere doelgroep kunnen aanspreken waarbij iedereen zijn eigenheid behoudt en één aanspreekpunt heeft.





Yannick Bouts van TH4TH: "Beide organisaties zijn complementair in activiteiten en vullen elkaar aan. Door de adembenemende ligging zijn de gerestaureerde gebouwen de ideale ontmoetingsplaats voor evenementen en overnachtingen." Ook Peter Herbiest van Faculty Club ziet veel mogelijkheden. "Wij kunnen voortaan aanbieden wat onze klanten vragen: een all-in aanbod met één offerte en één facturatie." (BMK)