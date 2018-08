Horta-hek keert terug op Hooverplein 22 augustus 2018

02u24 0 Leuven Geraakt het H. Hooverplein op tijd af of niet? Die vraag houdt heel wat Leuvenaars bezig want eind deze week komen de foorkramers hun attracties installeren. Terwijl 40 extra arbeiders hard aan de slag zijn, vraagt Luc Ponsaerts van Open Vld zich af wat er zal gebeuren met het waardevolle hek van Victor Horta.

Het Herbert Hooverplein gaat vlot over de tongen in Leuven de laatste dagen. Aanleiding zijn de werkzaamheden op het plein dat volledig wordt vernieuwd, inclusief speelfontein met een diameter van achttien meter. Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) garandeert de aannemer dat de werkzaamheden eind deze week klaar zullen zijn... "Met de 40 extra arbeidskrachten moet dat simpelweg in orde komen", klinkt het optimistisch. Bij de oppositiepartijen wordt er uiteraard uitgekeken naar het verstrijken van de deadline maar Ponsaerts heeft andere bezorgdheden over het vernieuwde plein dat nu in sneltempo wordt afgewerkt voor de komst van Leuven Kermis. "Toch onvoorstelbaar dat dit schepencollege onze stad 24 jaar lang mocht besturen en dat men nu holderdebolder een plein 'dichtgooit' om de kermis te ontvangen. Waar zijn de bloemen en de bomen? En ook: waar is het gerestaureerde hekje van Victor Horta?", klinkt het. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) verzekert dat het H. Hooverplein zal worden afgewerkt zoals voorzien. "Het hekje van Horta komt in de loop van de volgende weken zeker terug. Ik was destijds nog één van de eersten om in de gemeenteraad erop te wijzen dat het gaat om een waardevol hekwerk van de hand van Horta." (BMK)