Horloges gestolen in de Duivenstraat 20 maart 2018

In een huis in de Duivenstraat in Kessel-Lo werd het voorbije weekend ingebroken. De indringers forceerden een raam aan de achterzijde van het huis. Verschillende kasten werden doorzocht. De inbrekers gingen er vandoor met twee horloges. De daders zijn voorlopig spoorloos. (KAR)