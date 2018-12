Horloge gestolen in Spaanse Lindelaan ADPW

24 december 2018

12u25

De bewoners van een woning in de Spaanse Lindelaan in Leuven kregen inbrekers over de vloer. De daders raakten binnen via de achterdeur die ze wisten open te wrikken. Ze gingen er op het eerste zicht enkel met een horloge vandoor.