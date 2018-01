Horecalegende Dany De Meirsman (83) is niet meer OVERLIJDEN KOMT VRIJ ONVERWACHT, OOK VOOR NAASTE FAMILIE ANDREAS DE PRYCKER & BART MERTENS

02u37 0 Foto Vertommen Dany De Meirsman was een gekend en gerespecteerd figuur in het Leuvense. Leuven Leuven is alweer een legende armer. Nadat enkele dagen geleden bluesmuzikant P. Van Sant op 58-jarige leeftijd stierf, was het dinsdag de beurt aan Dany De Meirsman. De man stond mee aan de wieg van restaurant 'Salons Georges', op het Hogeschoolplein. Dany overleed in zijn slaap op 83-jarige leeftijd.

Het overlijden van Dany komt redelijk onverwacht, ook voor zijn naaste familie. Zij zijn onder de indruk van de omstandigheden, maar tevreden dat Dany niet heeft moeten lijden. "Wij zijn diepbedroefd omdat mijn vader gisteravond in zijn slaap is overleden. We zijn wel opgelucht dat zijn overlijden vredig en pijnloos verlopen is. Dany heeft ervoor gekozen om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken. We respecteren zijn keuze om ook na zijn dood anderen te kunnen helpen. Daarom is er ook gelegenheid om te groeten, of om naar een begrafenis of crematie te gaan", klinkt het in een reactie van zoon Eric De Meirsman op Facebook.





Zijn vader Dany en diens broer Georges vormden decennialang het gezicht van 'Salons Georges' op het Hogeschoolplein. Later evolueerde de zaak tot een traiteursdienst, een populair restaurant en feestzaal, bij iedere Leuvenaar gekend.





Handelaarsverbond

"Met Dany verliest Leuven een erg bekende figuur en iemand die veel voor de stad betekend heeft. Dany heeft nog jarenlang een gelijknamig 'Restaurant Danny' gehad in de Muntstraat. Erna ging hij naar Salons Georges. Daarna werd hij voorzitter van het Handelaarsverbond. Onder zijn voorzitterschap groeide het en werd het aangepast naar de jaarbeurs. Het verbond had dringend nood aan een nieuw elan en daar heeft Dany voor gezorgd", vertelt Rikky Evers, al tientallen jaren een gevestige waarde in de Leuvense horeca. Op zijn nieuwjaarsspeech haalde burgemeester Louis Tobback (sp.a) het overlijden van De Meirsman aan.





"Dany was al een tijdje ziek en is dinsdagnacht in zijn slaap overleden. Heel veel oudere Leuvenaars hebben met hem samengewerkt en zullen Dany goed gekend hebben. Ik zou dan ook even stilte willen houden voor hem en de andere Leuvenaars die in 2017 van ons zijn heengegaan", klonk het.





In 2005 kreeg De Meirsman als voorzitter van het Leuvense Handelaarsverbond de Medaille van Verdienste van de stad Leuven gekregen uit de handen van burgemeester Tobback. Het ging toen om de allereerste medaille, die toen nog maar net werd vervaardigd. De laatste jaren sukkelde De Meirsman met zijn gezondheid. Hij was samen met zijn vrouw en zoon Eric naar Westende verhuisd.





P. Van Sant

Het overlijden van De Meirsman is een zoveelste klap voor Leuven, dat nog maar enkele dagen geleden afscheid moest nemen van bluesmuzikant P. Van Sant (58). Van Sant was al een tijdje ongeneeslijk ziek en verbleef sinds april in woon- en verzorgingscentrum Remy in Leuven. Hij overleed op 58-jarige leeftijd. Ook bekende de Leuvenaars vaandeldrager 'Klein Willyke'(65), pianist Willem Wynants (49) en Hermine Reniers (83) overleden allemaal de laatste weken.