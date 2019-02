Horeca krijgt brochure over politiereglement want ‘niet eenvoudig om zomaar horecazaak te starten’ ADPW

04 februari 2019

De stad Leuven heeft de gloednieuwe horecabrochure over het politiereglement voorgesteld. ‘Glashelder’, zoals de brochure heet, moet de mensen die in de horeca stappen wegwijs maken in het wereldje. “Noodzakelijk, want veel mensen die zonder ervaring in de horeca stappen, weten niet waar ze aan beginnen”, zo klinkt het bij horecacoach Evert Thys en schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V).

“In heel Leuven zijn er maar liefst 590 horecazaken. Vorig jaar zijn er 26 nieuwe zaken bijgekomen, terwijl er 4 failliet zijn gegaan. Met andere woorden kwamen er dus nog eens 22 zaken bij. En het blijkt dat het belangrijk is dat die mensen die met een nieuwe zaak starten, optimaal begeleid worden”, zegt Van Hoof.

“Veel mensen denken dat het eenvoudig is om een horecazaak te starten, maar dat is niet zo. Ik krijg vaak enkele dagen voor de opening vragen om nog allerlei zaken in orde te brengen, terwijl dat het toch zo’n 60 dagen duurt vooraleer een zaak met alles in orde is”, vertelt horecacoach Evert Thys.

“Ik moet regelmatig uitleggen welke vergunningen er wel en niet nodig zijn. Vandaar dat het ons een goed idee leek om deze informatie in een boekje te gieten”, aldus Van Hoof. Het was haar voorganger, Erik Vanderheiden, die hamerde op de brochure die cafébazen en restauranthouders moet helpen om een zaak te starten.

“De dag van vandaag kan het dat je acht verschillende soorten vergunningen nodig hebt om een eigen horecazaak te starten. Afhankelijk van je zaak, heb je een bepaald type vergunning nodig. En die info is terug te vinden in de brochure. De meeste horeca-uitbaters vergeten om een uitbatingsvergunning aan te vragen als ze eten en drank verkopen”, aldus Van Hoof. De brochure legt van A tot Z uit welke stappen je in dat geval moet ondernemen.