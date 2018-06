Horeca eist actie tegen 'indrinken' OPEN VLD PLEIT VOOR 'ZERO TOLERANCE' N-VA WIL 'SAFE ZONES' BART MERTENS

27 juni 2018

02u31 0 Leuven Ho.Re.Ca Leuven heeft in een open ontmoeting met de lijsttrekkers van de Leuvense partijen maatregelen gevraagd tegen overlast. Het gaat meer concreet om feestvierders die het fenomeen 'indrinken' genegen zijn en hun alcohol goedkoop gaan kopen in de supermarkt of de nachtwinkel. Al dan niet in combinatie met drugsgebruik leidt dat in de horeca soms tot problemen.

Het fenomeen 'indrinken' neemt alsmaar een hogere vlucht met overlast tot gevolg en daar heeft de Leuvense horeca de buik meer dan vol van. De uitbaters verdienen er amper iets aan maar krijgen later op de avond wel de dronken amokmakers op bezoek in hun zaak. Ho.Re.Ca Leuven legde de problematiek zopas op de tafel in een ontmoeting met de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Ze eisen meer maatregelen om de overlast te voorkomen én te bestrijden. "De horeca doet er alles aan om het uitgaansleven leuk en veilig te laten verlopen. Wij willen wel eens horen van de kandidaat-burgemeesters of ze een plan hebben om de overlast door drank- en drugsmisbruik aan te pakken", zegt Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven.





Lik-op-stukbeleid

Uiteraard hebben de politici een plan, maar de aanpak verschilt wel grondig van partij tot partij. "Zero tolerance! Te beginnen aan het Leuvense station om de aanpak meteen duidelijk te maken voor de hele stad. Punt, andere lijn", aldus Rik Daems van Open Vld. N-VA zit ongeveer op dezelfde lijn. "Ik zie de oplossing in een lik-op-stukbeleid. Net zoals in Lier moeten er ook in Leuven 'safe zones' komen waarbij portiers van horecazaken op basis van een ID-controle mensen die eerder al overlast veroorzaakten de toegang kunnen weigeren", zegt Lorin Parys. Groen ziet dan weer meer heil in de inzet van stewards, een systeem dat met succes wordt toegepast aan de fakbars in de Tiensestraat.





Alle fakbars op Oude Markt

Over fakbars gesproken: sp.a-kandidaat Igor Van Driessche - tevens uitbater van café 't Archief - pleit ervoor om de fakbars te concentreren op de Oude Markt. "Het zou ook goed zijn dat portiers en politiemensen 'bodycams' zouden mogen dragen maar dat kunnen we niet regelen op gemeentelijk niveau."





Sp.a-lijsttrekker Mohamed Ridouani benadrukt dat overlast niet getolereerd kan worden en wil inzetten op slimme technologie om het fenomeen te bestrijden.





"Leuven is al een veilige stad maar het kan nog veiliger door slimme sensoren te plaatsen in de straten. Als die sensoren een plotse stijging van geluid registreren dan kan de politie meteen automatisch gealarmeerd worden." Die laatste ingreep lijkt vooral toekomstmuziek maar overlastpatrouilles zijn dat uiteraard niet. "De extra patrouilles in de uitgaansbuurt leverden de voorbije jaren al mooie resultaten op. We moeten blijven inzetten op die controles en op maatregelen die de overlast tot een minimum te beperken", besluit schepen Erik Vanderheiden (CD&V).