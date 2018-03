Horeca-dief riskeert drie jaar cel TWINTIGER STAAT TERECHT VOOR 15-TAL INBRAKEN IN STADSCENTRUM KIM AERTS

08 maart 2018

02u31 0 Leuven Een Leuvense twintiger riskeert 3 jaar cel voor een 15-tal feiten van diefstal, inbraak en pogingen tot inbraak. Begin januari vorig jaar viseerde Geoffrey R. (22) enkele horecazaken in het centrum. Enkele dagen nadat een cafébaas de bewakingsbeelden op Facebook zwierde, kon de twintiger worden opgepakt.

Enkele Leuvense horecazaken kregen begin vorig jaar af te rekenen met een hardnekkige inbreker. Bij cafés De Blauwe Schuit en Villa Ernesto aan de Vismarkt keerde Geoffrey R. (22) terug van een kale reis. Bij restaurant De Kruimel in de Tiensestraat en café Den Beiaard op het Ladeuzeplein kende de twintiger meer succes. Hij maakte er in totaal zo'n 700 euro buit. In Den Beiaard liet R. zich ook gewillig filmen door de bewakingscamera. De uitbater zwierde de beelden prompt op Facebook. Enkele dagen later kon de twintiger worden opgepakt. De man kon gelinkt worden aan een vijftiental feiten.





Minnares geslagen

Zo zou R. ook nog bij café Cuythoek 500 euro gestolen hebben en haalde hij bijna 5.000 euro uit de kluis bij Brico in de Brusselsestraat. R. schuwde ook geen geweld. Op 14 december 2016 had hij zijn zinnen gezet op de laptop en gsm van zijn minnares. De vrouw werd vastgebonden en moest meerdere slagen incasseren.





"Ze heeft zich laten slaan om erger te voorkomen", klonk het bij de burgerlijke partij. Die vroeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro en 260 euro voor de materiële schade. Tijdens een huiszoeking bij de twintiger werden verschillende sleutels gevonden die hem konden linken aan de feiten. Ook zijn ex leverde de politiediensten nog bezwarend materiaal aan. Door het bankonderzoek, camerabeelden en de analyse van zijn Facebook kon de twintiger niet langer blijven ontkennen.





"Hij past voortdurend zijn verklaringen aan, maar geeft uiteindelijk met mondjesmaat de feiten toe", sprak de procureur. Zij vorderde een boete van 1.200 euro en 3 jaar cel 'om de maatschappij te beschermen' tegen R.





Een deskundige schetste geen al te fraai beeld van de jongeman. Zo zou de twintiger geen baat hebben bij een inzichtgevende psychotherapie en vertoont hij een groot conflictgedrag. R. werd na zijn arrestatie in vrijheid gesteld maar schond tot tweemaal toe zijn voorwaarden. Ondertussen verblijft hij sinds juli in de Mechelse gevangenis.





Verslaafd aan stelen

Zijn advocaat sprak dat het stelen als het ware een verslaving was voor haar cliënt.





"Hij wilde zijn vriendin onderhouden en niet teleurstellen", klonk het bij de verdediging. Ondertussen zou R. er alles aan willen doen om zijn leven op het rechte pad te krijgen. Zijn advocaat vroeg een milde straf met probatie-uitstel. R. werd recent nog veroordeeld omdat hij zijn hond had achter gelaten in een veel te kleine kooi zonder eten of drinken. Als gevolg daarvan kreeg R. een 3-jarig verbod opgelegd op het houden van dieren.





Het vonnis volgt over een maand.