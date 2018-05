Hooverplein is Ballon kwijt CADEAU VAN VERBOND DER JAARTALLEN VERHUIST NAAR STATIONSBUURT BART MERTENS

15 mei 2018

02u31 0 Leuven De Ballon van de Vriendschap is niet meer... Althans niet meer op het Herbert Hooverplein, want het kunstwerk van Danny Tulkens werd gisterochtend van zijn sokkel gehaald. "Het cadeau van het Verbond der Jaartallen verhuist binnenkort naar de stationsomgeving", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). Het Verbond der Jaartallen betreurt de verhuizing.

De werkzaamheden aan het Ladeuze- en het Herbert Hooverplein vorderen goed, zo laat de stad Leuven weten. De pleinen krijgen een nieuwe inrichting omdat koning auto plaats moet maken voor voetgangers en meer beleving sinds de invoering van het circulatieplan. Helaas heeft dat ook gevolgen voor een monument dat bijna dertig jaar lang een prominente plaats had op het Herbert Hooverplein. Voor de Ballon van de Vriendschap, een kunstwerk van Danny Tulkens, is er nu dan ook geen plaats meer. Gisterenochtend omstreeks 5 uur werd de Ballon van zijn sokkel gehaald.





Tiensevest

"Uiteraard krijgt de Ballon een nieuwe prominente plaats in de stad. De stad Leuven kreeg de Ballon immers cadeau van het Verbond der Jaartallen. We hebben een nieuwe locatie gevonden op het pleintje aan de Tiensevest, vlak bij het busstation. Dat is één van de drukste plekken van de stad en zo komt het bekende standbeeld mooi in beeld, zowel bij de Leuvenaars als bij bezoekers van onze stad."





Het Verbond der Jaartallen kwam zelf kijken hoe de ballon gisterenochtend langzaam maar zeker uit het vertrouwde straatbeeld verdween.





Bittere pil

"Onze ballon kan jammer genoeg eind deze maand zijn 30ste verjaardag op het plein niet vieren", zegt voorzitter François Michiels. "De Mannen van 1950 doen een oproep om hun logo aan te passen dat door deze verhuizing en na 28 jaar trouwe dienst aangepast moet worden. Als voorzitter van het Koninklijk Verbond der Jaartallen vraag ik de stad dan ook nu al om bij de plaatsing aan het station de nodige vaten echte Leuvense Stella te voorzien om de bittere pil te verdrinken. Hopelijk is onze Ballon niet gedoemd om uiteindelijk bij het standbeeld van Sylvain Van de Weyer te blijven die ergens in een container zijn dagen slijt." De stad laat nog weten dat een dergelijk doemscenario geen optie is en dat de Ballon van de Vriendschap een mooi nieuw leven zal krijgen in de stationsomgeving. Feit blijft uiteraard wel dat heel veel mensen in Leuven hun favoriete plaats van afspraak voorgoed kwijt zijn, niet in het minst de Mannen van het Jaar.