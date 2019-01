Hoover Hiver ten voordele van Rikolto Bart Mertens

12 januari 2019

19u00 0 Leuven Het vernieuwde Herbert Hooverplein in Leuven was zaterdag het toneel voor event Hoover Hiver. De vrijwilligers van Rikolto –het vroegere Vredeseilanden- palmden het plein in met hapjes en drankjes ten voordele van het goede doel.

Op 11, 12 en 13 januari palmden vrijwilligers van Rikolto opnieuw de straten in. In Leuven kon je aan alle supermarkten een gadget kopen maar kan je zaterdagmiddag ook verpozen op Hoover Hiver. Dat is een event met hapjes, drankjes en vooral gezelligheid om het vernieuwde Hooverplein te vieren, uiteraard voor het goede doel. “Al jaren doen de jeugdbewegingen van regio Leuven op zaterdagnamiddag een spel waarbij ze ook gadgets verkopen in alle winkelstraten”, vertelt Heleen Verlinden, één van de initiatiefnemers. “Onze plaats van afspraak was de voorbije jaren het Ladeuzeplein waar we voor de scouts en Chiro chocomelk en wafels voorzagen. Nu het vernieuwde Hooverplein klaar is, zagen we nieuwe mogelijkheden.”

Voedselsysteem

Uiteraard bracht Hoover Hiver ook een boodschap want Rikolto is begaan met onze planeet. “Eten roert de planeet”, klinkt het. “Met die slogan willen we duidelijk maken dat ons eten niet alleen de oorzaak is van heel wat problemen in de wereld maar vooral ook de oplossing. Wat en hoe we eten bepaalt echt heel veel”, vertelt Heleen. “De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Een betere wereld begint dus bij ons eten en het kan anders. We zijn allemaal deel van de oplossing want een betere wereld begint bij ons eten.”