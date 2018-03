Hoog bezoek bij UCLL 10 maart 2018

Hogeschool UCLL organiseerde zopas de International Law Week en kreeg voor die gelegenheid hoog bezoek over de vloer. International Law Week kadert in UCLL's internationaliseringsmissie en wil bijdragen om studenten te vormen tot wereldburgers die inzetbaar zijn in de multiculturele regio's en de geglobaliseerde samenleving. Ministers van Staat Mark Eyskens en Frans Van Daele debatteerden op campus Proximus met de studenten over 'Europa 2.0'. Eyskens en Van Daele spraken vanuit hun levenslange ervaring over de toekomst en uitdagingen van de Europese Unie. "Het is cruciaal dat jonge mensen beseffen dat de toekomst niet alleen in hun handen ligt maar ook door hen maakbaar is", aldus Mark Eyskens. (BMK)